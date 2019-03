Eslovaquia no acogerá a refugiados musulmanes

Eslovaquia cierra las puertas a todos los refugiados musulmanes. El gobierno pone filtro religioso y sólo acogerá a los recién llegados que sean cristianos. Aseguran que al no haber mezquitas en su país, los no cristianos no se "sentirán como en casa". Con esta dura medida Eslovaquia deja fuera a casi todos los demandantes de asilo que cruzan su frontera, la mayoría musulmanes venidos de Siria.

