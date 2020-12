Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, defiende que es momento de elegir una nueva Asamblea en las elecciones legislativas: "Llego el día, tuvimos la paciencia para esperar este día y sacarnos de encima esa Asamblea Nacional nefasta", ha manifestado.

Solo se presentan a los comicios diez partidos de la oposición. El resto, la gran mayoría, liderada por Juan Guaidó, se niega. No reconocen el proceso porque defienden que el órgano electoral está en manos del Gobierno. Además de la UE, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos tampoco reconocen estas elecciones.

Desde Madrid, el líder opositor, Leopoldo López ha hablado de "fraude": "Nosotros queremos denunciar no solo el fraude, sino el chantaje de la dictadura de querer mantener sometido a un pueblo con esta farsa electoral que quieren montar", criticado. Sin embargo, la oposición pide a la población que sí voten en la consulta popular y telemática convocada para la próxima semana.

Quien sí se presenta a las elecciones de este domingo es Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente. "La política se interesó por mi. La vida me llevó a ser político. Siempre he estado pegado a mi padre y me fue interesando la forma de ver el mundo de Chávez" cuenta este economista y músico, a quien muchos ven como sucesor de su padre.

Maduro vota y pide dirimir diferencias con el debate

Su padre, Nicolás Maduro, ya ha votado en las elecciones y ha pedido a los venezolanos dirimir sus diferencias a través del debate, "de la verdad de cada quien", del respeto y del diálogo. En una larga declaración a los medios tras depositar su voto, ha apelado a "las instituciones republicanas" como "la única forma en que se puede elegir", de acuerdo con la Constitución y "con el voto del pueblo".

Maduro también se ha mostrado de acuerdo con "una idea que dijo el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, de que se instale una gran mesa de diálogo nacional con todos los partidos políticos de Venezuela".

Zapatero defiende las elecciones y pide a la UE que "reflexione"

Además de defender las elecciones legislativas de Venezuela, Zapatero ha pedido a la UE que se "separe" de la política de la administración estadounidense de Donald Trump con Venezuela y le ha instado a que haga "una reflexión serena y sosegada" sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país.

En la misma línea, el expresidente del Gobierno ha pedido también a los partidos de la oposición política en Venezuela que han decidido no concurrir a las elecciones legislativas que "reflexionen y exijan" y ha valorado la jornada electoral como "un paso adelante" que significa "el principio del final de los peores momentos que ha vivido" el país.