El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido ante la prensa para anunciar litigios en muchos de los estados clave en los que en las últimas horas ha habido un goteo de los votos republicanos. "Si contamos los votos legales, gané con claridad. Si contamos los votos ilegales, van a intentar robarnos las elecciones. Si encima cuentan los votos que han llegado tarde, más todavía", ha remarcado tras una jornada impregnada por la batalla judicial que ha emprendido con el fin de evitar la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

Trump, que ha creado el fantasma del fraude electoral ante una posible derrota, no ha dudado en calificar al sistema de "corrupto": "Saben cuantos votos necesitan y van a esperar hasta que los obtengan. En Carolina del Norte están encontrando papeletas de repente, y siempre van para los demócratas". "Siguen encontrando papeletas en Pensilvania, y no permiten acceder a los observadores. Vamos a ir a los tribunales", ha aseverado.

Lo mismo, ha dicho, ocurría en Georgia: "Ganábamos por mucho, una ventaja de unos 300.000 votos en la noche electoral, y eso se ha reducido. Dejaron de contar las papeletas 24 horas... han pasado muchas cosas y el aparato electoral en Georgia lo controlan los demócratas. Lo mismo en Michigan y en Wisconsin, íbamos muy bien y todo se dio la vuelta". Precisamente se trata de uno de los estados en los que el voto por correo ha tenido gran importancia para los demócratas.

En esta línea, ha anunciado que su campaña "defenderá la legitimidad de las elecciones" y no permitirá el robo de la presidencia: "Nuestro objetivo es defender la integridad de las elecciones, no vamos a permitir que la corrupción robe unas elecciones que son tan importantes".

Y es que según el republicano, los procesos irregulares se han repetido en numerosos estados: "Los observadores tienen que llevar prismáticos para ver las papeletas en Filadelfia y en Georgia siguen llegando votos pasadas las elecciones", ha continuado.

Los demócratas nunca creyeron que pudieran ganar estas elecciones de manera honesta

Una 'fraude' que no habría sido posible sin la ayuda del partido de la oposición, según el propio testimonio del actual presidente: "Los demócratas nunca creyeron que pudieran ganar estas elecciones de manera honesta, por eso están creando un fraude por correo. Les dije que esto iba a ocurrir, porque ya lo he visto en muchas elecciones antes de que hicieran esto".

Lejos de reconocer una posible derrota y con una sangría de votos republicanos en los estados que le podrían dar el liderato de Estados Unidos durante otros cuatro años, Trump ha insistido en denostar el proceso electoral de dichos estados: "Las autoridades que están controlando el voto en Pensilvania y otros muchos estados forman parte de esta maquinaria corrupta". De hecho, ha dicho, en Pensilvania "los demócratas han permitido que sigan llegando papeletas y el voto sin ningún tipo de acreditación". De hecho, según el actual presidente, "hay bastantes irregularidades en toda la nación".

Detroit y Filadelfia son dos de los sitios más corruptos de nuestro país y no podemos permitir que decidan cuál es nuestro presidente

Tampoco ha rehusado en cargar duramente contra la legitimidad del voto de algunas regiones de su propia nación: "Detroit y Filadelfia son dos de los sitios más corruptos de nuestro país y no podemos permitir que decidan cuál es nuestro presidente. Detroit no es la ciudad que tenga mejor reputación en lo que se refiera a unas elecciones. Hay personas que se pusieron por delante de nuestros observadores para impedir que hicieran su trabajo". Lo mismo, dice, ha ocurrido en Georgia y en otros estados decisivos.

"Queremos que se cuenten solo los votos legales. Sin salas de recuento secretas, sin votos emitidos después de las elecciones, queremos que el proceso sea honesto y un recuento igualitario", ha insistido en un discurso que ha finalizado poniendo el énfasis en su preocupación por el sistema electoral: "Así es como ganará este país y como ganará Estados Unidos. Creemos que vamos a ganar las elecciones después de los litigios. Hay muchas pruebas y quizás tengamos que llegar al Tribunal Supremo, pero esto no va a quedar así. Ya advertí que el voto por correo iba a ser un desastre. No podemos permitir que esto ocurra a Estados Unidos". "No se trata de si gana Joe o yo. No podemos permitir que esta vergüenza ocurra", ha zanjado sin aceptar preguntas.

"Los del Washington Post son estúpidos"

En su discurso, el candidato republicano también ha cargado contra la prensa y las encuestas que daban una amplia mayoría a Biden antes de las elecciones del pasado martes. Trump ha asegurado que "las encuestas se han equivocado" y que ha sido algo "ridículo" hablar de una "gran ola azul": "Ha habido una gran ola roja. Vamos a seguir defendiendo los escaños que tenemos. Hemos hecho un trabajo fantástico, estamos muy orgullosos", ha asegurado.

El candidato republicano también ha criticado duramente a los medios, asegurando que las encuestas eran "falsas" y que a días de las elecciones "se han equivocado". Incluso ha llamado "estúpidos" a los periodistas del Washington Post por estimar una diferencia de 16 puntos respecto a Biden en Wisconsin: "La cosa ha estado mucho más equilibrada. Y lo sabían, son estúpidos".