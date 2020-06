Gianna lo tiene claro, su padre "ha cambiado el mundo". La pequeña de seis años es hija de George Floyd y, pese a su corta edad, es consciente de lo ocurrido y del movimiento de protestas en EEUU.

La niña aparece subida a hombros del amigo de su padre y exjugador de la NBA, Stephen Jackson. Éste le pregunta '¿qué hizo tu padre?', a lo que ella responde sonriente: "¡Él ha cambiado el mundo!".

Anteriormente, Gianna aparecía ante los medios junto a su madre, que pedía justicia para Floyd. En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Mineápolis, Roxie Washington lamentaba que la Policía de Minéapolis haya dejado sin padre a su hija.

"Al final del día, ellos pueden irse a casa y estar con sus familias. Gianna no tiene padre. Nunca la verá crecer, graduarse... Nunca la acompañará por el pasillo. Si tiene un problema y necesita a su padre, ya no lo tiene", señaló la mujer sin poder contener las lágrimas.

Washington afirmó que Floyd "era un buen padre y un buen hombre" y "no merecía morir boca abajo en el suelo". "Estoy aquí por mi bebé, y estoy aquí por George, porque quiero justicia para él. Él la amaba, la amaba mucho. No importa lo que piensen, fue bueno", añadió ante los medios.

En esa rueda de prensa también estuvo presente Stephen Jackson, que ha pedido la pena de muerte para el policía que asfixió a Floyd durante su detención. Lo hizo durante una entrevista en 'The Breakfast Club'.

"Se que no vamos a obtenerla, pero voy por ella. Es la única forma en la que pueden dejar de matarnos, si ven a uno de los suyos sentados en la silla y lo fríen por algo que hicieron, sabiendo que podrían ser ellos", afirmó el exjugador de los Indiana Pacers y los Golden State Warriors.

La familia pide acabar con la violencia en las calles

El pasado lunes también conocíamos el testimonio de Terrence, el hermano de Floyd. Terrence acudió a un acto en homenaje a George en el lugar donde murió a manos de la Policía. Allí, visiblemente afectado, hincó su rodilla en el suelo, aludiendo al gesto que provocó la asfixia de su hermano mientras estaba siendo detenido.

Con ayuda de un megáfono, Terrence se dirigió a los manifestantes. "Si yo no estoy volviéndome loco, si yo no estoy reventando cosas, si yo no estoy destrozando mi comunidad, ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué hacéis? ¡No hacéis nada! Porque eso no va a hacer que mi hermano vuelva", afirmó el joven, que defendió la importancia de cambiar las cosas a través del voto.

Según la autopsia encargada por la familia, George Floyd murió de asfixia en el lugar de la detención. La asfixia fue provocada por una compresión continuada del cuello y la espalda que provocaron una falta de riego sanguíneo al cerebro, según explicó un abogado de la familia.

Horas después de conocerse este examen médico se hacía pública la autopsia oficial. Así, el forense del condado de Hennepin determina que su fallecimiento fue un homicidio. Según el documento, publicado por 'The Washington Post', Floyd pereció de "paro cardiopulmonar que se complicó con el subyugamiento, limitación y compresión del cuello".