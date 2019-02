El exabogado de Trump saca los trapos sucios del presidente: le califica de estafador, racista y mentiroso compulsivo

Declaraciones explosivas de Michael Cohen, el que fue abogado y hombre de confianza de Trump, ante congresistas estadounidenses. Se arrepiente, dice Cohen, de haber mentido por él durante diez años. Por ello, le ha llamado "trump-oso", "estafador" y "racista" tras asegurar que mintió a Melania Trump y pagó a Stormy Daniels para mantener relaciones en secreto con ella.

Con los ojos de EEUU y medio mundo puestos en su testimonio, el exabogado de Trump, que llegó a decir que recibiría un disparo por él, ha dicho todo lo contrario. El letrado ha vaciado su cargador particular contra él y le ha presentado como una persona "Trump-osa" hasta la médula, un estafador y un racista: "Me llegó a decir que los negros no le votarían porque son demasiado estúpidos", ha asegurado Cohen.

También le ha calificado de "mentiroso empedernido", y ha asegurado que con él como jefe, él mismo no hizo otra cosa que mentir. Lo peor, según ha lamentado, fue engañar a Melania con las infidelidades de su marido, como la de Stormy Daniels, que Cohen, según ha reconocido, ayudó a encubrir: "Pagué en su nombre para acallarlas".

Cohen ha confirmado también la "guerra sucia" durante la campaña: "(Supo de antemano) que iba a haber una filtración masiva que dañaría la campaña de Hillary Clinton". Además, ha asegurado "no tener pruebas" de la colusión con Rusia, aunque sí "fundadas sospechas".

Y por si fuera poco, ha alertado "desde que tomó posesión del cargo, (Trump) se ha convertido en la peor versión de sí mismo". Así que lanza un consejo al Partido Republicano: que no le protejan, que no caigan en el error que "él cometió durante años".