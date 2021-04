Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) han asegurado que las personas vacunadas con pauta completa pueden viajar de manera segura con "riesgo bajo", por lo que no necesitarán un test negativo para viajar. Un anuncio que se produce después de que el organismo estadounidense hubiera postergado durante semanas revisar la guía en la que se desalientan todos los viajes no esenciales.

Según la nueva guía, las personas completamente vacunadas no necesitarán hacerse una prueba de COVID-19 antes o después del viaje ni guardar cuarentenas. Así, los ancianos que vacunados tendrán la posibilidad de volar para visitar a sus nietos sin hacerse una prueba de COVID-19 o ponerse en cuarentena, siempre y cuando sigan los consejos de los CDC para viajar de manera segura.

De este modo, a menos que sea requerido por el destino internacional, quienes viajen al extranjero no necesitarán un test negativo para hacerlo ni tampoco para regresar a EEUU, a menos que lo requieran las autoridades estatales o locales.

Sin embargo, la administración estadounidense no está levantando las restricciones impuestas sobre los ciudadanos estadounidenses no vacunados que han visitado otros países. Además, también mantiene la obligatoriedad de que casi todos los visitantes internacionales de EEUU obtengan una prueba COVID-19 negativa antes de viajar al país.

El 22 de marzo, un grupo que representa a las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas American Airlines, Delta Air lines, United Airlines Southwest Airlines y otros grupos comerciales, instó a los CDC a actualizar de inmediato su guía para decir que "las personas vacunadas pueden viajar de manera segura".

Ahora, el anuncio de los CDC supone un alivio para las empresas turísticas, que desde que comenzó la pandemia a principios de 2020 se han visto tremendamente afectadas por la crisis económica derivada de la misma.

Por contra, los CDC no revisaron la guía para personas no vacunadas. "Las vacunas pueden ayudarnos a volver a las cosas que amamos de la vida, por lo que alentamos a todos los estadounidenses a vacunarse tan pronto como tengan la oportunidad", ha aseverado la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en un comunicado. Además, por el momento, la administración Biden no ha eliminado ninguna restricción respecto a las mascarillas.