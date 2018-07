El ecologista Van der Bellen se impone a la ultraderecha en las elecciones presidenciales de Austria

El ultranacionalista Norbert Hofer ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales celebradas en Austria y ha felicitado al ecologista Alexander Van der Bellen por su victoria. "Felicito a Alexander Van der Bellen por su éxito y pido a todos los austríacos que sigan unidos y trabajen juntos. Todos somos austríacos, no importa cómo hayamos decidido en las urnas", escribió Hofer en un mensaje en su Facebook.

"Queridos amigos. Os doy las gracias, me habéis apoyado de forma maravillosa y estoy infinitamente triste de que no haya funcionado esta vez. Me hubiese encantado cuidar de nuestra Austria", agregó.

Van der Bellen ha vencido en la repetición de las elecciones presidenciales de Austria al ultranacionalista Norbert Hofer. En todas las circunscripciones escrutadas, el ecologista aumentó su porcentaje de voto con respecto al registrado en la votación del 22 de mayo pasado, invalidada por la Justicia.

Las presidenciales austríacas tuvieron que ser repetidas después de que Hofer y el ultranacionalista Partido Liberal de Austria (FPÖ) impugnaran en mayo pasado los comicios, ganados por una diferencia mínima por Van der Bellen. El Tribunal Constitucional austríaco invalidó esas elecciones y ordenó una repetición por haber registrado irregularidades formales en el recuento del voto por correo.