Donald Trump se infla a indultos: perdona a pandilleros violentos, personas condenadas por fraude, por vender drogas...

Desde su inicio en su segundo mandato, Donald Trump ha utilizado los indultos presidenciales asiduamente. Ha firmado 27 indultos en los últimos tres días, sumando un total de 70 en cuatro meses, superando así su propio récord de su primer mandato. Trump comenzó con la conmutación de sentencias para los involucrados en el asalto al Capitolio y continuó con indultos a figuras controvertidas como Ross William Ulbricht y Scott Howard Jenkins. Entre los beneficiados también se encuentran la pareja del reality 'Chrisley Knows Best' y Lawrence Durán. Además, destaca la conmutación de la pena de Larry Hoover, líder de una pandilla de Chicago.

De indulto en indulto y te perdono porque puedo. Esa es la estrategia que está utilizando Donald Trump desde su llegada a este segundo mandato en la Casa Blanca. Independientemente de las condenas existentes o los motivos de las mismas, el republicano ha acelerado estos tres últimos días y ha firmado otros 27 perdones presidenciales no exentos de polémica.

El mandatario ya comenzó fuerte su nueva legislatura firmando una orden para conmutar las sentencias de los casi 1.600 condenados por participar en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Desde entonces, ha firmado otras 70 en estos cuatro meses de mandato que ya le convierten en el presidente que más indultos ha firmado en la historia de Estados Unidos. Un récord que se ha batido a sí mismo, ya que en su primera estancia en la Casa Blanca perdonó a 237 personas.

Más allá de su primer día perdonando a los asaltantes del Capitolio, desde el principio Trump ha marcado el perfil de los indultos que iba firmando. Al día siguiente de convertirse en presidente, el republicano firmó una orden para conmutar la pena a Ross William Ulbricht, fundador de un mercado ilegal de drogas en Internet y que fue condenado a cadena perpetua.

Durante estos primeros meses, Trump puntualmente ha ido indultando a condenados de diversa índole, pero este final de mes de mayo ha pegado el acelerón. El 27 de mayo abrió la veda con dos indultos, pero uno especialmente llamativo: el de Scott Howard Jenkins. Él fue un antiguo 'sheriff' que estaba condenado a 10 años de cárcel por fraude federal y soborno tras ser declarado culpable de aceptar dinero a cambio de elecciones como auxiliares de su cargo.

Si ya había sido polémico ese indulto, más mediático todavía fue que, al día siguiente, firmara otro a la pareja Julie y Todd Chrisley, conocidos por haber protagonizado el exitoso reality 'Chrisley knows best'. La pareja fue declarada culpable de delitos financieros ligados a préstamos personales de 36 millones de dólares que obtuvieron fraudulentamente para sustentar su ritmo de vida, además de evasión de impuestos. En 2022, Todd Chrisley fue sentenciado a 12 años de cárcel y Julie a siete que no cumplirán gracias al presidente estadounidense.

Al mismo tiempo, también se libró de su condena, en su caso de 50 años, Lawrence Durán. Él, junto con su esposa, eran propietarios de American Therapeutic Corp, una empresa con sede en Miami que operaba siete clínicas de atención médica entre el sur de Florida y Orlando en las que emitieron más de 800.000 reclamaciones médicas falsas por las que se llevaron más de 87 millones de dólares.

Entre el resto de perdones presidenciales también hay criminales violentos. Muchos de ellos fueron condenados por tenencia ilícita de armas o venta de drogas, pero especialmente llama la atención la conmutación de la pena a Larry Hoover, el líder de una pandilla de Chicago. Hoover fue condenado a cadena perpetua en los años 70 por un asesinato a un miembro de un grupo rival, pero el indulto viene por los cargos que se le añadieron en 1998 por liderar una red de narcotráfico desde prisión. Eso sí, en su caso y por la gravedad del delito, no podrá librarse de su condena, pero sí poder ser trasladado fuera de la cárcel de máxima seguridad de Arizona donde está recluido.