Un gran jurado de Atlanta ha imputado a Donald Trump y a otras 18 personas por intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Los 41 cargos han sido presentados tras una investigación de la fiscal de distrito del Condado de Fulton, Fani Willis, por "conspirar y empeñarse de forma ilegal en la dirección y participación de una actividad criminal", según la cadena 'CNN'.

El exmandatario y sus colaboradores se enfrentan a más de una docena de cargos por violar la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) del estado de Georgia, entre los que se encuentra el de conspiración para anular los resultados electorales. Entre los imputados junto al exmandatario se encuentran el que fuera su abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete, Mark Meadows.

Además, Trump ha sido acusado de incitar a funcionarios públicos, entre ellos el exvicepresidente Mike Pence, a violar su juramento, de realizar declaraciones falsas, de distribuir documentos fraudulentos en colegios electorales, de acosar a los trabajadores electorales tras su derrota en Georgia y de actos de obstrucción. En concreto, según el documento de acusación, de casi 100 páginas, el expresidente se enfrenta a un total de 13 cargos.

Hasta el 25 de agosto para entregarse

"Trump y los otros acusados se negaron a aceptar que perdió, y se unieron a sabiendas y de forma voluntaria a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump", ha declarado la acusación, que también ha incluido a 30 cómplices que finalmente no han sido imputados. "Esa conspiración contenía un plan y propósito común para cometer dos o más actos de actividad de chantaje en el condado de Fulton, Georgia, en otros lugares de Georgia y en otros estados", agrega la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal también ha alegado que Trump y sus colaboradores "se dedicaban a diversas actividades delictivas relacionadas entre sí tales como "suplantación de la identidad de un funcionario público, tratar de sobornar a testigos, robo informático, allanamiento informático, invasión informática de la intimidad, conspiración para defraudar al Estado y actos relacionados con el robo y perjurio".

Además, Willis ha anunciado una orden de arresto contra los acusados, aunque les ha dado hasta el 25 de agosto para "rendirse voluntariamente". Por su parte, los abogados de Trump Drew Findling y Jennifer Little han tachado la imputación de "impactante" y "ridícula", y que esperan la revisión de una acusación "defectuosa e inconstitucional". La Fiscalía pretende enjuiciar a Trump en los próximos seis meses, proceso que ya ha sido asignado al juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee.

Una llamada para "buscar" votos, el origen del caso

Según filtraciones sobre las pesquisas del caso publicadas por los medios estadounidenses, el origen de la investigación fue una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el exmandatario le habría pedido "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden en dicho estado.

Antes de conocerse oficialmente la acusación, el expresidente arremetió en su red social, Truth Social, contra la fiscal Willis y rechazó las acusaciones. "Hice una llamada telefónica perfecta en protesta, ¿por qué no presentaron los cargos hace dos años?", escribió el exmandatario. "La farsante Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, quiere acusarme desesperadamente bajo el ridículo alegato de manipular las presidenciales de 2020. ¡No, no manipulé la elección!", aseveraba Trump.

Durante los últimos meses, han pasado ante el gran jurado varios aliados de Trump para testificar, como Giuliani o el propio Raffensperger, que fue responsable de ratificar los resultados electorales en Georgia.

Las otras causas pendientes de Trump

Se trata de la cuarta imputación que recibe Trump, y la segunda por intentar interferir en las elecciones. A diferencia de los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith, que le acusa de haber intentado revertir su derrota electoral -lo que culminaría en el asalto al Capitolio- Trump no podría indultarse a sí mismo ni a sus socios si es declarado culpable en Georgia, aunque sea reelegido presidente, al tratarse de una condena estatal.

Trump, el primer presidente estadounidense en ser imputado en la historia del país norteamericano, ya fue acusado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, y también se enfrenta a 40 cargos por el caso de los documentos clasificadosque se llevó de la Casa Blanca tras finalizar su mandato y fueron encontrados en su mansión de Florida.