Donald Trump anuncia un acuerdo para reabrir la Administración durante tres semanas

Donald Trump anuncia un acuerdo para reabrir, durante tres semanas, la Administración estadounidense, cerrada desde el 22 de diciembre. "Estoy muy orgulloso de anunciar que hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el Gobierno federal", ha dicho desde la Casa Blanca, antes de dar las gracias a la población por su postura durante el cierre.

Asimismo, ha recordado que tenía "una alternativa muy poderosa" pero que decidió no usarla, en aparente referencia a sus advertencias sobre un uso de su autoridad para declarar una emergencia nacional y obtener fondos para financiar el muro en la frontera con México.

Pese a que no ha dado detalles acerca de las cláusulas del acuerdo, parece que el mismo no incluye la financiación que exigía para construir el muro fronterizo. En este sentido, ha reiterado que "no hay otra opción que construir un muro poderoso o una barrera de acero".

"Si no logramos un acuerdo justo en el Congreso, el Gobierno cerrará de nuevo el 15 de febrero de nuevo o usaré los poderes que tengo por ley y la Constitución para hacer frente a esta emergencia", ha recalcado. Trump ha defendido además que "el muro no debería ser algo controvertido" y ha agregado que "todos" los trabajadores de patrullas fronterizas con los que ha hablado "han dicho que los muros funcionan".

"Mantienen fuera a los criminales, salvan a buena gente de intentar un viaje muy peligroso desde otros países porque creen que tienen una esperanza, que no tendrán con el muro", ha explicado. "Mantienen fuera las drogas y aumentan dramáticamente la eficiencia al permitir patrullar zonas mucho más amplias con mucha menos gente", ha resaltado el mandatario del país estadounidense.

El anuncio de Trump ha llegado un día después de que el Senado estadounidense rechazara sendas propuestas presentadas por republicanos y demócratas para lograr la reapertura de la Administración. Las agencias federales están sin financiar desde el pasado 22 de diciembre por la negativa de los demócratas y de algunos republicanos a entregar a Trump los 5.000 millones de dólares que necesita para construir el polémico muro, lo que ha impedido llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto.