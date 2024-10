Las autoridades locales en California (EEUU) identificaron este domingo a un hombre armado que tenía la intención de asesinar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), durante un mítin del candidato republicano a la Casa Blanca en el valle de Coachella.

El sospechoso, identificado como Vem Miller, portaba varias armas, una credencial de prensa falsa y entradas VIP para el mítin, según indicó la oficina del sheriff de Riverside en un comunicado. "Probablemente detuvimos otro intento de asesinato", aseguró el sheriff Chad Bianco a medios locales. El detenido llevaba en su auto una escopeta, un revólver y un cargador de municiones de alta capacidad.

El hombre de 49 años, en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares, fue interceptado por varios agentes cuando pasaba en su auto por un control de seguridad cerca al sitio donde Trump celebró el evento de campaña. Las placas de su coche, que eran "obviamente falsas", llamaron la atención de los agentes en el chequeo, indicó Bianco y agregó que también encontraron varios pasaportes y licencias de conducir con los nombres de distintas personas dentro del vehículo.

El Servicio Secreto, el FBI y la Oficina de la Fiscalía han indicado en un comunicado conjunto que el magnate no se encontraba en peligro y que esta vez no se ha llevado a cabo ningún arresto federal. "El Servicio Secreto de Estados Unidos considera que el incidente no afectó las operaciones de protección y que el expresidente Trump no corría ningún peligro. Si bien no se ha realizado ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso", reza el documento.

El del domingo sería el tercer intento de asesinato a Trump en la que se ha convertido en una apretada carrera electoral contra la vicepresidenta, Kamala Harris. En julio, un joven abrió fuego durante un mítin del republicano en Pensilvania, lo hirió en la oreja y acabó con la vida de un asistente al evento. A principios de octubre, el Servicio Secreto arrestó a un hombre armado con un rifle AK-47 cerca a un campo de golf en Florida en donde estaba Trump.

.