Detenido por no devolver una cinta de VHS alquilada hace 14 años: "Pensé que era broma, es la primera vez que me esposan"

James Meyers ha sido detenido por uno de los delitos más absurdos que se recuerdan. El hombre de la ciudad estadounidense de Concord, en Carolina del Norte, ha sido detenido y deberá presentarse en los juzgados por no devolver una película en VHS de 'Freddy el colgao' que alquiló en el año 2002, en una tienda que lleva años cerrada.

El detenido estaba llevando a su hija al colegio cuando un policía le detuvo por llevar una luz trasera de su coche descolgada. El agente tomó nota de su matrícula y 25 minutos después le instó a bajar del coche.

Según Meyers, el oficial dijo: "No sé muy bien cómo decirte esto, pero hay una orden de arresto a tu nombre por no haber devuelto un VHS al videoclub". "Pensé que era una broma", explica Meyers.

No obstante el agente fue muy educado y profesional con él, y le dejó llevar a su hija al colegio e ir a trabajar ese día con la promesa de que luego se personaría en la comisaría.

Lo que no imaginaba el protagonista de la noticia es que al llegar los agentes le detuvieron, fue trasladado a la cárcel del Condado de Cabarrus por un delito de "no devolución de una propiedad contratada", aunque ahora se encuentra en libertad bajo el compromiso por escrito de presentarse ante la corte en abril. "Era la primera vez que me ponían las esposas" declara.

Su historia se ha hecho tan popular que el director de la película, Tom Green, le ha llamado desde Australia para manifestarle su apoyo ante esta cómica situación y hacía el siguiente comentario a través de su cuenta de Twitter:

I just saw this and I am struggling to believe it is real. https://t.co/GrTXoUj29X