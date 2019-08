Decenas de familias del Lake County en Illinois, Estados Unidos, se han beneficiado de un vacío legal que permite a los estudiantes acceder a ayudas económicas que no les corresponden para financiar las matrículas universitarias, según apunta una investigación del medio 'ProPublica'. Los padres renuncian a la custodia de sus hijos -y se la pasan a un conocido o familiar- para que estos, al declararse económicamente independientes, puedan solicitar ayudas del Estado destinadas a estudiantes con bajos ingresos.

De acuerdo a la información en la web del Departamento de Educación de EEUU, los solicitantes con este tipo de custodia —los que no tienen a sus padres como tutores legales— no necesitan presentar ningún tipo de información sobre ingresos que no sean los suyos al pedir las becas. Por esto, a pesar de pertenecer a familias con dinero, pueden acceder a ayudas destinadas a personas con bajos ingresos.

Los legisladores de Illinois han convocado una audiencia para "exigir respuestas" a los involucrados y explorar cómo cerrar este vació legal. El gobernador de este Estado, J. B. Pritzker, ha abierto una investigación para acabar con esta práctica. "Queremos que las ayudas vayan a los estudiantes que las necesitan más, no a personas que están defraudando al sistema", ha declarado.

Tras recibir información de una fuente, varias periodistas de 'ProPublica' analizaron las actas de los 3.000 casos de cambios de custodia solicitados en el distrito Lake County de Chicago desde 2017. Encontraron más de 40 -fechadas entre enero de 2018 y junio de 2019- que llamaron su atención. A diferencia de lo que es habitual, estas estaban redactadas por abogados y no familias, y hablaban de cambios de custodia cuyos motivos eran "oportunidades educativas y económicas". Gracias a las redes sociales, descubrieron que los menores involucrados eran estudiantes de instituto y universitarios. Fue entonces cuando contactaron con la Universidad de Illinois y su director de Admisiones, Andy Borst, les explicó que estaba al corriente de esta "estafa" y quería combatirla.

¿Cómo funciona la presunta estafa?

Primero, los padres pasan la custodia de los adolescentes a un amigo o familiar (conocidos cercanos, tíos, primos o abuelos). Después, el estudiante en cuestión declara que es económicamente independiente de sus padres. A partir de ese momento, los únicos ingresos que debe presentar en las solicitudes son los suyos propios, y al no tener ninguno o tener muy bajos, se convierte en candidato a recibir ayudas y becas del Estado para financiar su educación.

'ProPublica' ha señalado que estos cambios de custodia se realizan de manera apresurada y dentro de un vacío legal. De acuerdo a la legislación de Illinois, un juzgado puede designar un tutor si se da el consentimiento de los padres y el acuerdo del menor, y si el juzgado determina que es en favor de este. Además, incluso en los casos en los que los padres son capaces de cuidar de los hijos, el juzgado puede aprobar el cambio de custodia si los padres renuncian voluntariamente a la misma.

Todas las familias involucradas en los casos de Lake County utilizaron la misma empresa consultora para realizar los trámites, según informa el medio estadounidense. 'Destination College', que presume en su página web de sus "estrategias para reducir los costes de las matrículas", presuntamente aconsejó a los padres esta práctica. Los servicios "premier" de la compañía incluyen "un plan de financiación universitaria, usando estrategias de desplazamiento de ingresos y activos para incrementar las ayudas económicas y por mérito, y reducir los costes de las matrículas".

Las familias acusadas de "aprovecharse de este vacío legal" residen en una de las zonas afluentes de Chicago, y los padres involucrados son abogados, agentes de aseguradoras e inmobiliarias, un médico y un director adjunto de un colegio. Sus hijos han acudido a algunos de los institutos más prestigiosos de la zona y son estudiantes con buenos resultados. Las becas y ayudas habrían ido destinadas a financiar sus estudios en instituciones como la Universidad de Wisconsin o la Universidad de Misuri. Sin embargo, el abogado de varios de los involucrados, Mari Berlin, ha afirmado que no se trata de familias con mucho dinero. Según Berlin, sus ingresos son demasiado altos para acceder a las ayudas, pero no los suficientes como para poder permitirse pagar la universidad de los hijos. "Es en el mejor interés del menor, que es el objetivo de la ley", ha reivindicado.

Las becas en cuestión son la Pell Grant, el Monetary Award Program y la ayuda estatal de Illinois MAP Grant. Esta última fue denegada el año pasado a 82.000 estudiantes porque no había suficientes fondos, según informa 'ProPublica'. Además, estas ayudas funcionan por orden de llegada y los estudiantes que las han pedido utilizando el vacío legal han podido solicitarlas de manera muy rápida, por lo que han podido acceder a ellas más fácilmente.

¿Qué van a hacer las universidades?

Andy Borst, director de Admisiones de la Universidad de Illinois, ha explicado que sospechó por primera vez cuando el asesor de un instituto de un barrio de Chicago le llamó para preguntarle por qué uno de sus alumnos había sido invitado a un programa de orientación para estudiantes de bajos ingresos. Borst comprobó la solicitud de ayuda económica del estudiante y vio que había obtenido un cambio de custodia. Además, a mitad de curso, la universidad comentó a varios estudiantes que sus ayudas económicas serían reducidas. "No tuvimos ninguna queja, y eso es una gran bandera roja", ha afirmado Borst. Desde entonces, han identificado a 14 estudiantes que habían aplicado a becas utilizando esta práctica.

Por otro lado, la Universidad de Misuri ha decidido quitar las becas a los estudiantes que hayan empleado esta práctica para acceder a ellas y ha abierto una investigación. Ambas instituciones han comenzado, también, a hacer más preguntas a los estudiantes que han cambiado de custodia legal recientemente: si tienen contacto con sus padres, con quién viven y quién paga su seguro médico. Con esta medida, dicen, han impedido que varias familias que se aprovechaban del vacío legal cobrasen las ayudas.

La investigación de 'ProPublica' se ha publicado meses después de que saliera a la luz el escándalo 'Varsity Blues', que reveló sobornos por parte de familias adineradas a oficinas de admisión de diferentes universidades estadounidenses.