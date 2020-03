Saber diferenciar el coronavirus de enfermedades comunes, como la gripe o el resfriado, es una de las principales preocupaciones a la que nos enfrentamos ante la expansión del coronavirus. El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha contestado en Twitter las principales dudas de los usuarios, entre la que se encontraba ésta.

Simón ha explicado que es cierto que los síntomas de la gripe y del coronavirus "son muy parecidos" y ha señalado que. aunque en los síntomas iniciales es difícil, en los síntomas más avanzados sí que hay patrones clínicos que nos pueden permitir diferenciarlo. El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, ha destacado que en este caso "el problema lo teníamos cuando estábamos en plena epidemia de gripe", por lo que ha señalado que, ahora estamos saliendo de esa epidemia, "vamos a tener muchas menos falsas alertas de las que teníamos antes y vamos a tener mucha menos gente que va a tener necesidad de ser testada".

En este sentido, Simón ha indicado que, a partir de ahora, aquellos con sintomatología gripal tendrán una probabilidad más alta de tener coronavirus. Sin embargo, Simón ha recordado que un infectado con el viurs no tiene por qué presentar la sintomatología y puede permanecer asintomático.

Llamar en caso de sospecha

Igualmente, ha insistido en que si presentas síntomas y tienes sospechas de haber estado con un caso confirmado de coronavirus o estas en zona de riesgo, tienes que llamar a los servicios de salud pública y una vez que se estudie el caso las autoridades decidirán qué hacer.

Sobre la creciente demanda de algunas personas para realizarse las pruebas de coronavirus, Simón ha indicado que la población tiene que ser precavida: "Una cosa es angustiarse por situaciones que, son importante, pero la población tiene que llegar al nivel de preocupación, nada más".

En cuanto a los casos a las personas que ya han superado el virus, Simón ha explicado que se les está haciendo y que la información que tienen es que cuando se cura, "en la mayoría de los casos no hay secuelas", aunque ha apuntado que "puede haber grupos más frágiles o patologías concretas en las que no tenemos certezas, que podría tener secuelas, pero no hay información suficiente para saberlo con certeza".