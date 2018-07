China busca un 'abrazador de pandas' a cambio de 2.000 euros al mes

¿QUIÉN DIJO QUE DE AMOR NO SE PUEDE VIVIR?

¿Quién dijo que de amor no se puede vivir? Un centro de conservación animal en China ha publicado una oferta de trabajo en la que ofrecen 27.900 euros al año, es decir, unos 2.000 euros al mes por "pasar 365 días con los pandas compartiendo su alegría y su tristeza". Además la empresa se hace cargo de los gastos de alojamiento. Es una oferta de trabajo que ha publicado en su página web Giant Panda Protection and Research Center, un centro situado en la provincia china de Sinchuan. Pero no sólo hay que saber abrazar, piden que la persona tenga más de 22 años, ciertos conocimientos en osos panda, buena redacción y conocimientos en fotografía.