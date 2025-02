Los 'chicos' de Elon: siete jóvenes sin experiencia acceden al sistema financiero del Gobierno de Trump

Un grupo de siete jóvenes, todos menores de 26 años y sin experiencia en la administración pública, ha obtenido acceso directo a los sistemas financieros del Gobierno de Trump. Su único mérito aparente: la confianza de Elon Musk.

Entre ellos destaca Luke Farritor, de 23 años, conocido por desarrollar una IA capaz de descifrar un pergamino milenario. Sin haber terminado la universidad, su beca en X parece haberle servido de trampolín para un puesto en el Departamento del Tesoro. "Esto es un proyecto guay, tengo que trabajar en esto", habría dicho en su momento.

El que más poder acumula es Marko Elez, ingeniero con privilegios ilimitados en los sistemas de gestión de pagos gubernamentales. Elez podría manejar hasta el 20% del PIB de EEUU, es decir, 5.500 millones de dólares.

Otro de los miembros del equipo es Ethan Shaotran, de 22 años, experto en inteligencia artificial y coches autónomos, aunque no está claro cuál es su función específica. En declaraciones recientes, afirmó: "Son tiempos excitantes para la gente joven, mayor. Para todos".

El grupo también incluye a Gavin Kliger, responsable del correo electrónico que despidió a los empleados de la USAID, y a Edward Coristine, de solo 19 años.

El presidente Trump, al ser consultado sobre el equipo, respondió: "No, no los he visto. En realidad trabajan en la Casa Blanca, son gente inteligente".

La revelación de la existencia de este grupo ha causado polémica en redes sociales y molestia en sectores políticos. El Fiscal General ya ha advertido que tomará medidas contra cualquier amenaza hacia ellos. Mientras tanto, los jóvenes han optado por borrar sus perfiles en redes sociales.