El Chapo Guzmán se queja de que los recuentos y los perros no le dejan dormir

EL PRESIDENTE MEXICANO HA AFIRMADO QUE ESTÁN INTENTANDO ACELERAR LA EXTRADICIÓN A EEUU

El Chapo Guzmán ha afirmado que se encuentra incomunicado y que no puede descansar por los recuentos de los guardias y los perros. "Me levantan a pasar lista en el día cada hora y en la noche cada dos horas, y hay un perro al lado que ladra mucho y también me espanta el sueño", ha afirmado el narcotraficante.