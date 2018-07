LOS CIUDADANOS DEJAN MENSAJES CON TIZAS EN EL ASFALTO

Tras los atentados del 13N en París las calles de la capital francesa se llenaros de flores como gesto de solidaridad con las víctimas y reivindicación de que no les iban a aterrorizar. Pues algo parecido ha ocurrido en Bruselas tras los atentados. Los ciudadanos se han armado de fuerza y han llenado el asfalto de las calles con pitadas de colores con mensajes como: "El Islam no es terrorismo", "Somos uno", "Pray for Belgium"...