Donald Trump sigue llevándose varapalos tras su derrota en las elecciones que Estados Unidos celebró el pasado 3 de noviembre, y que convirtieron al demócrata Joe Biden en el nuevo presidente electo del país norteamericano. Si bien el magnate republicano aseguraba recientemente tener "todas las pruebas" que demostrarían el supuesto fraude en las elecciones de EEUU, el resultado ha sido más bien el contrario.

Así se ha expuesto tras un recuento en el condado más grande de Wisconsin, exigido por la campaña Trump, que ha acabado provocando que Biden llegara incluso a sumar más votos que la primera vez que se contó. Ha ocurrido en Milwaukee, donde, tras finalizar este recuento, el demócrata obtuvo 132 votos más de los casi 460.000 emitidos.

De esta manera, con 459.723 votos en juego, Joe Biden ha pasado de tener 317.270 votos a tener 317.527. Y Donald Trump, de 134.357 a 134.482. La campaña de Trump había exigido recuentos en dos de los condados más poblados de Wisconsin, curiosamente ambos de tendencia demócrata, después de perder dicho estado ante Biden por más de 20.000 votos de diferencia. Esos dos recuentos le costarán a la campaña de Trump tres millones de dólares .

Este suceso no es sino uno más del agitado y confuso proceso de transición electoral que prosigue en Estados Unidos. No obstante, parece que puede acabar pronto después de que Trump insinuara por primera vez que dejará su cargo si el colegio electoral vota por el demócrata Joe Biden, si bien no desaprovechó la oportunidad para reiterar que hubo "fraude" en las elecciones.

Biden solo pueden entrar en la Casa Blanca si puede probar que sus ridículos "80.000.000 de votos" no fueron obtenidos fraudulentamente"

"Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben", respondió a preguntas de los periodistas, tras una llamada con las tropas desplegadas en el extranjero con motivo del Día de Acción de Gracias, acerca de si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral. Es la primera vez que el mandatario reconocía, aunque fuese de manera implícita, su derrota en las elecciones.

No obstante, horas después volvía a insistir en su teoría sin pruebas de "fraude" electoral. "Biden solo pueden entrar en la Casa Blanca como presidente si puede probar que sus ridículos "80.000.000 de votos" no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente. Cuando ves lo ocurrido en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, hay un fraude masivo de votos", afirmó desde su cuenta de Twitter.

Biden ganó las elecciones del 3 de noviembre con 306 votos del Colegio Electoral, muchos más de los 270 necesarios para la victoria, frente a los 232 de Trump. Biden también lidera el recuento de votos con una diferencia de más de seis millones sobre Trump.