"Si tu bebé va a morir, no debe importar cuánto ganas", el presentador Jimmy Kimmel defiende la sanidad pública en EEUU

Durante más de diez minutos, el presentador estadounidense Jimmy Kimmel ha hablado en su programa de televisión sobre la operación a la que tuvo que ser sometido de urgencia su bebé recién nacido.

Kimmel defendió la sanidad pública en el país y lo hizo de forma rotunda: "Si tu bebé está a punto de morir, y no debería suceder, el dinero no tendría por qué ser determinante". Además, hizo un llamamiento para dejar a un lado las luchas partidista: "No debe importar si eres republicano o demócrata, todos estamos de acuerdo con que no se debe arriesgar la vida; nosotros somos un equipo, es el equipo de Estados Unidos".

El presentador también defendió las donaciones particulares destinadas a ayudar a quienes más lo necesitan.

Desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha colocado la Sanidad en su punto de mira y aunque ha intentado echar por tierra el 'Obamacare' no ha podido.