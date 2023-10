Hamás, el Movimiento de Resistencia Islámica, ensayó previamente los ataques a Israel. De hecho, el grupo paramilitar ha publicado en su canal de Telegram varios vídeos en los que se ve cómo entrenan el vuelo de esos parapentes y, sobre todo, el aterrizaje. Un ataque que, desde luego, ha pillado por sorpresa al Mossad, considerado como uno de los mejores servicios secretos del mundo.

Golpear por sorpresa al servicio de seguridad más poderoso del mundo era la intención de Hamás. Para ello, se organizó un despliegue por tierra, mar y aire ensayado como reflejan los vídeos grabados y divulgados por ellos mismos y que pone en evidencia a la Defensa de Israel.

La incursión de Hamás expone un fallo sin precedentes de los servicios secretos. No lo vio venir la CIA ni tampoco el Mossad. Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha señalado este lunes en Al Rojo Vivo que la "sorpresa" ha logrado que "un ejército prácticamente insurgente" haya superado "a un país que tiene una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo". "Esa aviación no ha entrado en juego a tiempo", ha añadido el experto.

A eso hay que añadir una vigilancia extrema sobre dónde se sitúan las patrullas fronterizas, qué perímetros siguen y cómo actúan los días como el del shabbat, una jornada festiva dedicada al descanso y que pudo pillar a Israel con la guardia baja. Un combo perfecto que ayudó a la incursión en todos estos puntos desde la Franja de Gaza y que posibilitó 27 ataques en territorio enemigo gracias a estrategias como el uso de parapentes o la destrucción, antes del ataque, de los poderosos dispositivos de vigilancia israelíes.

Una misión que según el 'Financial Times' ha sido orquestada por 'el Invitado', alias del comandante del brazo militar de Hamás, que lanzó el peor ataque en la historia de Israel en el 50 aniversario de la Guerra de Yom Kipur.