Trump pasa al insulto para negar las acusaciones de violación de una periodista: "No es mi tipo"

Se encontró con Trump en unos grandes almacenes hace 23 años. Allí mismo, según su relato, él la violó. "En cuanto se cerró la puerta del probador, me lanzó contra la pared. Me golpeó en la cabeza muy fuerte", ha relatado la periodista E. Jean Carroll.

Cuenta en la CNN que Trump comenzó a besarla y a desnudarla. Ella opuso resistencia con todas sus fuerzas. "Luché. Se acabó muy deprisa. Fue contra mi voluntad al 100% y salí huyendo", ha añadido.

Carroll, columnista y escritora, afirma que Trump la penetró, pero aún hoy, evita pronunciar la palabra violación. "Fue un episodio muy breve de mi vida. No soporto violencia sexual a diario como muchas mujeres del mundo. Tengo mucho cuidado con esa palabra".

Es la décimosexta mujer que acusa a Donald Trump de acoso y violencia sexual. Él, en un principio dijo que no la conocía. Pero tras publicarse una fotografía en la que se les ve juntos, Trump pasa al insulto. Asegura que no la violó porque "no es su tipo".

Carroll estudia ahora si demandar al presidente, pero teme que su historia sea una más de la larga lista de mujeres que acusan a Trump mientras él sigue, como si nada, en el Despacho Oval.