Argentina dice 'no' a legalizar el aborto por una diferencia de siete votos en el Senado

El Senado argentino ha rechazado el proyecto de ley para legalizar el aborto, un tema sumamente polémico en el país que ha obligado a un debate de más de 12 horas que se ha prolongado hasta la madrugada de este viernes.

El proyecto ha sido rechazado con 38 votos en contra y 31 a favor. De esta forma, no se podrá volver a discutir en el Congreso hasta el 1 de marzo de 2019, cuando comienza el nuevo curso legislativo, y tendrá que empezar de cero.

Miles de personas se han concentrado durante todo el día en los alrededores del Congreso Nacional vestidas, peinadas y maquilladas de verde, color que representa a aquellos a favor de la legalización del aborto. En menos medida, también se han reunido aquellos que rechazan la iniciativa, principalmente religiosos y fieles a la Iglesia Católica.

Entre las intervenciones de los senadores ha destacado la de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que ha votado a favor del proyecto de ley, aunque siempre se había manifestado en contra de la legalización del proyecto.

"Se puede estar de acuerdo o no, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo", ha señalado la exmandataria. "Con este rechazo no vamos a acabar con el aborto en Argentina (...) Está claro que esta ley no obligaba a abortar a nadie", ha aseverado.

En la misma sintonía se ha manifestado el senador Pedro Guastavino, que ha afirmado que lo que se ha decidido en el Senado "es terminar de una vez por todas con el aborto clandestino y con las miles de muertes de mujeres que produce".

El presidente argentino, Mauricio Macri, dio libertad de voto al oficialismo, a pesar de que él se declara en contra. Antes del debate, el líder conservador ha destacado en redes sociales que "no importa cuál sea el resultado" porque en cualquier caso "hoy ganará la democracia" por la "reflexión" que ha generado en la sociedad argentina.

El resultado ha sido un duro golpe para la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuya iniciativa inició su recorrido en 2006 y que lucha por poner fin a cualquier embarazo en las primeras catorce semanas de gestación sin ningún requisito adicional.

La Cámara de Diputados argentina aprobó la despenalización del aborto en una sesión de más de 20 horas, con un resultado de 129 votos a favor, 125 en contra y una sola abstención. Actualmente, Argentina permite el aborto en ciertos casos de violación o riesgo para la salud de la madre, pero algunos organismos han denunciado retrasos judiciales que superan los plazos legales para interrumpir el embarazo y que hay demasiados médicos que se niegan a practicarlo.