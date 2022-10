Nuevo y duro revés judicial para el conspiracionista Alex Jones por difundir y fomentar noticias falsas a través de su plataforma Inforwars sobre el tiroteo ocurrido en la escuela Sandy Hook en el año 2012. Un jurado de Connecticut ha condenado a Jones a pagar a 965 millones de dólares a las familias de ocho de las víctimas, así como a un agente del FBI.

Los cargos a los que se enfrentaba Jones eran difamación, infligir angustia emocional de forma intencionada y violar la ley de prácticas comerciales desleales por crear una falsa narrativa alrededor del tiroteo.

Las familias han alegado que Jones se lucró económicamente de sus mentiras generadas mientras eran hostigados por aquellos que las creían. El abogado de Jones ha anunciado que apelará esta decisión.

En su programa, Jones ha ironizado con la sentencia, preguntándose por qué no le condenan a pagar "trillones de dólares". "Quieren asustarnos para alejar las dudas sobre Uvalde o Parkland. No nos vamos a rendir. No vamos a parar", amenaza, añadiendo: "Esto debe ser cómo parece el infierno".

Durante este tiroteo, 20 niños y seis profesores fueron asesinados tras el ataque de un hombre armado el 14 de diciembre de 2012. El pasado mes de agosto, Jones ya fue condenado a pagar 50 millones de dólares para indemnizar a los padres de una de las víctimas del tiroteo.

Desde que se fundó su página web Infowars en 1999, Jones, quien es presentador de radio, ha contado con una gran audiencia. Entre las teorías de la conspiración que ha promovido está que los ataques de 2001 en Nueva York y Washington fueron organizados por el Gobierno.