Alertan de un tiroteo en el hospital Naval de San Diego, California

HAY UN TIRADOR EN LAS INSTALACIONES Y NO SABEN DÓNDE

El hospital Naval de San Diego, California, informó en una alerta en Facebook que hay un tirador en activo en las instalaciones militares y se pidió al personal buscar refugio o enfrentarse al sospechoso. Un canal local estadounidense indicó que que tres escuelas cercanas han pedido a todos sus alumnos ponerse en resguardo para extremar precauciones, aunque no se ha desplegado aún a la policía local de San Diego. Según el canal, personal fuertemente armado de la policía federal y militar están peinando el edificio, pero no hay información de heridos. Los testigos dijeron haber escuchado el sonido de disparos, aunque por el momento no se ha localizado al posible tirador. Este gran hospital militar se encuentra en una ciudad que acoge una de las mayores bases navales del mundo. Todo visitante o trabajador que no está involucrado en tareas de seguridad no puede entrar armado en las instalaciones del hospital.