La visita al Reino Unido de Zelenski de este miércoles tuvo su momento emotivo cuando el presidente ucraniano se fundió en un abrazo con una periodista ucraniana.

La escena se produjo durante la rueda de prensa celebrada tras la visita a una base británica en la que los soldades ucranianos están siendo entrenados por los militares británicos, al este de Inglaterra.

"Me gustaría mucho abrazarlo, pero no me lo permiten", dijo la corresponsal a Zelenski en ucraniano.

"¿Por qué no? Por favor, dame un abrazo”, respondió Zelenski, que bajó del atril en ese momento y le dio un abrazo, escena que desató los aplausos de la audiencia presente, incluido el primero ministro británico, Rishi Sunak.

Zelenesky se encontraba en Reino Unido como inicio de una gira europea que ha emprendido esta semana y que le llevó después a París para seguir este jueves a Bruselas, donde se ha reunido con sus homólogos europeos en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.