El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reprochado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se niegue a enviar armas a Ucrania. "¿Permitimos que los rusos invadan?", le ha interpelado. Así se ha pronunciado este miércoles en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado en Lisboa (Portugal) y donde ha intervenido junto al expresidente de Brasil Michel Temer, el ex primer ministro de Perú Pedro Cateriano y el exministro portugés Paulo Portas. Tras reunirse a finales de enero con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente argentino comunicó que Argentina y América Latina no mandarán armas a Ucrania porque aseguró que lo más necesario es frenar las hostilidades y la pérdida de vidas. Rajoy ha respondido a Fernández que lo contrario a no ayudar a los ucranianos es facilitar que continúe la agresión de Rusia. "El máximo dirigente de Argentina se niega a suministrar armamento a Ucrania. ¿Qué hacemos, permitimos que los rusos invadan?", ha señalado. (EP)