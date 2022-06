La ola de calor continúa golpeando a Europa. Suecia, Noruega, Finlandia e Italia pulverizan récords de temperatura con valores de hasta 18 ºC por encima de lo habitual.

Unas temperaturas muy poco usuales en estas latitudes. En concreto, la ciudad noruega de Tromso, 400 kilómetros al norte del círculo polar ártico, ha superado los 30 grados, marcando un récord desde 1974.

Noches incluso tropicales en Finlandia y con temperatura del agua del mar y lagos hasta 4 ºC más altas de lo habitual. Si nos fijamos en las diferencias de anomalías de temperatura del agua del mar del Báltico vs el Mediterráneo, vemos que especialmente en la costa de Málaga hay 7º C más vs. 7 ºC menos.

La ola de calor también golpea a Italia. Destacan las temperaturas en su capital. Roma vivió ayer el día más cálido de junio con 40,7 grados centígrados.

Mientras, en España, las temperaturas superarán hoy los 35 grados en los valles de la mitad sur y del Ebro, mientras que en la mitad norte se registrarán precipitaciones localmente fuertes en zonas del Pirineo central y occidental, Huesca y medio Ebro.

La llegada de un frente atlántico que afectará al noroeste peninsular traerá consigo chubascos y tormentas, cuya intensidad se incrementará en las zonas de montañas del interior de Asturias, mientras que en el entorno del Pirineo central, occidental, Huesca y medio Ebro se esperan lluvias localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de tormentas y granizo y extenderse hacia otras zonas de Aragón, alto Ebro e interior de Cataluña. En el resto del territorio español, predominará el cielo poco nuboso, con la excepción de regiones del levante peninsular y el entorno del Estrecho y Alborán, donde se registrarán intervalos nubosos, y el norte de Canarias, con cielo nuboso y precipitaciones débiles, e intervalos nubosos en el sur.

Las temperaturas máximas bajarán en el tercio occidental y en el Cantábrico y tenderán a subir en el resto de la península y en Baleares, alcanzando valores superiores a los 35 grados en los valles de la mitad sur peninsular y valle del Ebro, mientras que las mínimas proseguirán en un ascenso en general que será más acusado en el entorno del sistema Ibérico.

Soplará viento del oeste y noroeste en las vertientes atlántica y cantábrica y en el alto Ebro, donde podrán tener rachas fuertes, mientras que en el área mediterránea predominará el viento del sur y sureste, con alisios en Canarias que presentarán intervalos de fuerte en los canales.