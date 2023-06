Cinco provincias de Andalucía y Extremadura están en alerta por calor. Agua en las fuentes, sombreros de todo tipo y abanicos. Ellos son los protagonistas en Sevilla. Allí se alcanzarán de máxima los 39 grados este sábado. Pero el calor no se nota solo en la capital hispalense, hay otras cuatro provincias en aviso por altas temperaturas, como Badajoz o Córdoba. En Cádiz, sin ir más lejos, se ha vivido una noche ecuatorial con más de 25 grados.

En Madrid noche ecuatorial no, pero tropical sí, con una minima de casi 21. "Me he despertado muchas veces y con las ventanas abiertas y persianas para arriba", confiesa una mujer. A lo largo del día las máximas podrían alcanzar los 35 grados.

En Bilbao, sin embargo, se han despertado con avisos por tormentas. "Hay que ser prevenido por si llueve dentro de diez minutos", expresa un hombre en la calle, donde los transeúntes llevan las chaquetas en la mano. Aunque puede caer algo de lluvia, las máximas alcanzarán allí los 26 grados.

En Barcelona el cambio de temperaturas hay sido en un abrir y cerrar de ojos. "No nos ha dejado ni respirar y casi ni sacar la ropa del armario", se queja una joven. Han pasado de la lluvia al calor en menos de 48 horas. Este sábado podrían llegar a los 30 grados. La gente tiene claro cómo hacer frente al calor. "A la playa o a la piscina", asegura un hombre. Pero la situación cambiará a partir de este domingo, cuando llegarán las tormentas y con ellas la bajada de temperaturas.

El aviso por tormentas seguirá vigente este domingo en el cantábrico, con acumulados que podrán llegar a acumular los 15 litros por metro cuadrado. La lluvia llegará al interior del Mediterráneo, con unas temperaturas mínimas más bajas que las de este sábado. Las máximas volverán a superar los 30 grados, sobre todo en las primeras horas del día.