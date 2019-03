Varoufakis: "Hay mucha diferencia entre lo que hablas con Guindos en privado y lo que defiende en el Eurogrupo"

El exministro griego ha subrayado que en las conversaciones que ha mantenido con Guindos "a nivel personal, con las puertas cerradas" le han permitido comprobar que el ministro español "entiende cómo funciona la economía".

En este sentido, ha subrayado que el titular español de Economía "estuvo muy cerca" de presidir el Eurogrupo, algo que le hubiera gustado. "Déjeme decirle, a riesgo de enfadar a alguna gente, que personalmente le hubiese preferido a Dijsselbloem por una razón importante: primero porque entiende de finanzas y la economía mucho mejor".

Para Varoufakis, España ha optado por políticas de recorte y austeridad para salir de la crisis "por su miedo a Podemos" y no por creer en ellas y ha responsabilizado al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, de buscar la salida de Grecia del euro.

"No es verdad que Alemania haya decidido que 'Grexit' es la mejor opción, el doctor Schäuble es quien lo ha decidido. En mi opinión, la canciller Merkel no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo con esto", ha subrayado el exministro de Finanzas heleno, que ha recordado que la idea de 'Grexit' "es muy peligrosa para Europa". "No hay duda de que Italia seguiría a Grecia", ha alertado.

El exministro griego ha calificado además de "ofensivo y estúpido", además de no ser verdad, que Grecia estuviera en vías de recuperación hasta la llegada de Syriza al poder. "La verdadera historia es que no llegaba la recuperación. En 2014 el PIB, nuestro ingreso nominal nacional continuó cayendo, hasta colapsar. Lo que pasó es que los precios caían incluso más rápido", ha argumentado.

"Cuando los salarios y los precios bajan, y el crédito en la banca está cayendo precipitadamente, esto demuestra de que no hay ninguna recuperación. Es catastrófico. Y esta situación catastrófica fue la que llevó a los griegos a votarnos. Los griegos no son estúpidos", ha concluído.