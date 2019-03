Trabajadores de Canal 9 piden la dimisión de Fabra en una concentración frente al Palau

La concentración ha incluido un minuto de silencio a las 12.19 horas, coincidiendo con el momento en el que el pasado viernes se cortó la emisión del canal autonómico.



La concentración de protesta ha comenzado poco antes de las 12.00 horas y minutos después, el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, ha intervenido ante los manifestantes para criticar la decisión del Cosnell de cerrar la sociedad y el "maltrato a los ciudadanos y a la sociedad valenciana" que está haciendo.



Asimismo, ha destacado la necesidad de protección policial que el Gobierno valenciano está teniendo para "protegerse de las quejas del pueblo y de la gente que maltrata", en alusión a las protestas que los empleados están llevando a cabo en los últimos días en actos del presidente del Consell.



"Es un gobierno que no gobierna bien para los ciudadanos, que se esconde, que maltrata a los ciudadanos", ha criticado Mifsud, quien ha añadido que están haciendo que los ciudadanos de la Comunitat sean "menos que el resto de españoles" y los están dejando "sin sus derechos".



Tras el minuto de silencio, los manifestantes han empezado a corear gritos de 'Fabra dimisión', agitando globos rojos, algunos de ellos con chalecos rojos contra el cierre de RTVV, y acompañados con pitos, bocinas y aplausos. La concentración de protesta está presidida por una pancarta en la que se puede leer 'RTVV no es tanca, es la teua' ('RTVV no se cierra, es la tuya'), sostenida por trabajadores, algunos de ellos con caretas blancas y la boca cerrada en alusión al 'apagón'.



En la Plaza de Manises hay tres furgones del Cuerpo Nacional de Policía, dos de la Policía adscrita a la Generlaitat y otrod e Policía Local.