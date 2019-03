Un total de 50.000 bares echan el cierre por el aumento del IVA y la ley antitabaco

En cinco años, hasta 50.000 bares han cerrado debido a la ley antitabaco, al desplome del consumo y al aumento del IVA. Los autónomos que regentan la mitad de estos establecimientos no pueden seguir soportando más caídas del consumo.

"El consumo ha bajado un 40% o un 45%, y los gastos han aumntado un veintitantos o un 30% más", explica Bonifacio Jiménez, un hostelero que se verá obligado a cerrar si siguen cayendo las ventas.

La ley antitabaco y la subida del IVA han supuesto un gran golpe para el sector. Además,con un 26% de paro, cada vez son menos los que gastan en los bares. "Cada vez voy menos porque la economía está mas baja", dice un hombre.

"Ahora no suelo ir porque dejé de fumar y ya no me tira entrar en las cafeterías", cuenta una mujer. A eso se suma que la oferta de bares es más grande que la demanda. En España hay un bar por cada 235 habitantes y el 95% de ellos no tiene menos de diez trabajadores.

Desde el sector predicen que aún habrá más cierres. "Calculamos que en 2013 va a ser todavía un año en el que nos va a tocar constatar el cierre de numerosos establecimientos", dice Emilio Galego, secretario general de la Federación Española de Hostelería.

Uno de esos bares es el de Flora. "Con el alquiler, Hacienda, la luz, asesoría, Seguridad Social de las empleadas, autónomos, empiezas a sumar y te pones en 5.000 euros. Imagínate lo que tienes que facturar", cuenta.

Los que sobreviven pasan por especializarse, como un bar donde cuentan con cervezas y vinos exclusivos, u otro donde celebran fiestas de cumpleaños infantiles. Las raciones y las copas, de momento, esperan mejores tiempos.