Tomelloso abre un alberge de 50 plazas ante la situación de decenas de temporeros que se ven obligados a dormir la calle o en pisos patera en la provincia de Ciudad Real

Halib viene desde Italia para la recogida de frutas en Ciudad Real. Es uno de los 50 temporeros que viven en el albergue de Tomelloso.

Juan, como trabajador social, es el primero que recibe a los jornaleros: "Hacemos una atención de seis de la tarde a nueve de noche. Acogemos a todo el jornalero que llega nuevo a Tomelloso y quiere alojamiento aquí en el albergue".

Es el Ayuntamiento, en colaboración con Caritas, el que asume el gasto del centro.

"Tenemos constancia que es de los pocos pueblos que tienen este servicio. Si en Tomelloso es necesario, es por supuesto necesario en otros pueblos", asegura Isidora Serna, concejala de Servicios Sociales de Tomelloso.

Se les ofrece una cama, servicio de duchas y comida de manera gratuita. Pero solo disponible para 50 personas. La mayoría de los trabajadores tiene que hacerlo en viviendas abandonadas, casas patera o en la calle.

Los sindicatos denuncian que de los 26 albergues de la provincia de Ciudad Real, éste es el único abierto en estas fechas. Situación que no mejora en lo laboral. Cobran apenas 50 euros la jornada y en muchos no están reconocidas.

Mulay tienen 53 años, asegura que estuvo trabajando desde el día dos hasta el nueve, el diez ingresó en el hospital y tuvo que ser intervenido. Es su vida laboral está dado de alta hasta el día siete.

"La oficina de la Seguridad Social me ha dicho: tú no tienes derecho de cobrar nada", asegura Mulay.

En una semana de trabajo semana solo le han reconocido una jornada laboral."¿Cómo yo no he trabajado? Me ha engañado el jefe", denuncia el temporero.

Comisiones Obreras denuncia que esta práctica es muy habitual en el sector agrario. Aseguran que hay casos en los que temporeros habituales solo tienen reconocidas 104 jornadas en cinco años.