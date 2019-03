Soria cuestiona los sueldos "estratosféricos" de los directivos del Ibex

No está muy claro si el ministro ha criticado los sueldos de los directivos del Ibex, o si apuntaba que los suyos, los del Gobierno, son demasiado bajos: "No hay color, ni comparación con lo que cobra el presidente del Gobierno".



Sea cual sea su intención, para IU, Soria no tiene autoridad moral para hablar de ello. El diputado José Luis Centella ha dicho que, independientemente de los sueldos, "es un comentario populista".



Los cinco que más cobraron del Ibex se mueven de los 16 millones, contando la indemnización por su destitución que recibió un exconsejero de Caixabank a los casi ocho millones del presidente de Inditex, unas cifras muy por encima de lo que recibe el presidente del Gobierno o el propio ministro, los dos por debajo de los 100.000 euros anuales.



Para los expertos, las cifras están justificadas, Rafael Sambola, profesor de finanzas de EADA, sostiene que "son empresas privadas y los salarios los aprueban los accionistas". Una diferencia que no es exclusiva de España. Merkel y Cameron cobran mucho menos que los ejecutivos de sus países.