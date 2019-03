La ruina de los accionistas de Bankia

Un céntimo de euro es lo que pueden valer las acciones de Bankia tras la valoración del FROB, según cuenta el diario ‘Expansión’. Los títulos que salieron al mercado con el gesto de la victoria de Rodrigo Rato a 3,75 euros la acción, valdrán una miseria. Terribles noticias para las 400.000 personas que compraron acciones.

No obstante, el FROB ha negado que la valoración de la entidad esté concluida. "Se comunica que esta institución no ha completado todavía la referida valoración y que por tanto no existe ninguna valoración oficial de Bankia", ha añadido.

Seducidas por anuncios como el que pueden ver en las imágenes, la mayoría clientes de la entidad fueron convencidos por el propio banco. Pongamos el ejemplo de uno que invirtió 6000 euros en Bankia el día de su salida a bolsa, pues bien, si decide vender sus acciones tras este cambio recibirá 16 euros. Lo habrá perdido prácticamente todo.

Suspensión de la cotización durante media hora

Antes de la apertura del mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidía suspender de forma cautelar la cotización de Bankia "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones". Dicha suspensión se producía después de que el diario Expansión publicara que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) había concluido la valoración de Bankia, cuyos títulos tendrían un precio de 0,01 euros.