España duplica el PIB que los analistas estimaron para el año 2023, según señalan instituciones nacionales e internacionales, que ahora apuntan a un crecimiento económico de un 2,4%. Hace un año anunciaban que la cifra sería la mitad.

En el vídeo superior vemos que las principales previsiones no se han cumplido: el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, Bruselas, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE daban a España un crecimiento que se movía entre el 1% y el 1,5%.

Ahora, sin embargo todos apuntan, al menos, a un 2,1%. En aquel momento, hasta el Gobierno decía que creceríamos menos. Estos los agoreros y esto es lo que decían: "No hay nadie que crea en las cuentas de España, y cuando no se cree en las cuentas, España pierde prestigio no solo en el interior, sino ante terceros", expresaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"España no crece y tiene el peligro de entrar en recesión", aseguraba Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Puedes ver la información completa consultando el vídeo situado sobre estas líneas.