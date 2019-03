Rajoy viaja a Grecia para apoyar a Samaras frente al ascenso de Syriza

En París se propició una escena que terminó siendo relevante. Rajoy charla con el primer ministro griego durante la marcha del domingo pasado y la conversación sigue, agarrados del brazo, durante toda la manifestación. De este codo con codo salió el viaje que Rajoy hará mañana a Grecia. Una sorpresa total planeada en horas y en plena campaña electoral griega.

El PP dice que no hay rebuscar interpretaciones. "Analícenlo en términos de apoyar al candidato de un partido que es compañero", pedía Carlos Floriano. Sin embargo no hace tanto que se esforzaban por desmarcarse de los griegos, repitiendo una y otra vez: "España no es Grecia".

Ahora la situación ha cambiado y Samaras y Rajoy tienen un enenimgo común que les pisa los talones. A doce días de las elecciones griegas los sondeos dan ganador a Syriza, el Podemos Griego, y tal es la compenetración que el Podemos español que hasta piden el voto para Syriza.

La formación cree que el encuentro entre Rajoy y Samaras confirma que ellos también son iguales. "Es un encuentro de dos vicepresidentes, porque son dos vicepresidentes que se somenten a los designios de la señora Merkel", sostiene Íñigo Errejón.

Las últimas encuestas que maneja el PP colocan a Podemos como segunda fuerza en las generales así que, la oposición pide explicación a esta visita sin precedentes. Rajoy se reunirá mañana con Samarás y pueden compartir algo más que espacio. La estrategia electoral de o nosotros o el abismo.