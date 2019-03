Rajoy admite que no ha cumplido su programa electoral

Sabíamos cuál era su programa. Ahora sabemos que no lo consideraba su deber. "No he cumplido con mis promesas electorales, pero creo que sí he cumplido con mi deber", ha admitido Mariano Rajoy. Aunque a juzgar por lo que dice su Ministro de Hacienda, sí aspiran a que su programa y su deber sean lo mismo. "Volveremos a nuestros fueros. Estamos ya muy cerca de poder cumplir el programa político", afirmaba Montoro.

Rajoy cree que los partidos tienen que mejorar para superar el descrédito. Pero opina que aún podría ser peor. "España tiene la suerte de no tener, como ocurre en otros países de la Unión Europea, partidos estrafalarios". El presidente del Gobierno no se cierra a reformar la Constitución para que todas las Comunidades Autónomas estén más contentas, aunque cree que hay que rebajar la pasión del debate. Rajoy está seguro de que Cataluña seguirá formando parte de España.

El presidente se expresaba así en unas jornadas de 'The Economist', donde, para alegría de Rajoy, sólo ha podido preguntar el editor de la revista. "Es reconfortante que a uno le hagan preguntas importantes", le ha dicho el presidente al editor. Es poco reconfortante comprobar que no le parecen tan importantes las preguntas de la prensa española.