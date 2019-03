Rajoy asegura que seguirá con las reformas porque "se está en el buen camino"

"Lo peor ha pasado y hay que mantener la política económica", ha afirmado Rajoy durante la Asamblea general de la CEOE, y en la que ha aprobado su nuevo código ético, la base para una reforma estatutaria y su presupuesto para 2013.



Según el presidente del Gobierno, hay datos positivos en la economía española que suponen el "prólogo o la primera página de la recuperación". Entre ellos ha citado la reducción del déficit en unos 22.000 millones, el que la inflación vaya a cerrar este año en el entorno del 1% y que en marzo pasado se haya conseguido superávit comercial.



Al respecto, ha destacado que se ha conocido que las exportaciones de mercancías de abril han crecido en términos reales un 17%, cifra que en los cuatro primeros meses es de una subida del 8%. "Habrá superávit por cuenta corriente y capital, con lo que no tendremos necesidad de financiarnos fuera", ha apuntado Mariano Rajoy, para quien este dato refleja "como ningún otro la mejora de nuestra competitividad".



El jefe del Gobierno también ha considerado positivo el aumento de las inversiones en cartera procedentes de fuera de España. Otro dato que ha subrayado es que en marzo, abril y mayo de 2012 el paro registrado creció en 2.024 personas, mientras que en los mismos meses de este año ha bajado en 149.244. "Qué quiero decir", ha preguntado Rajoy a los presentes, que hay "motivos fundados para la esperanza" y que hay indicadores que mejoran, lo que refleja que la sociedad está haciendo "bien" las cosas y esto lleva al "convencimiento de que es posible superar la situación", ha considerado.



Mariano Rajoy también se ha preguntado si todo lo hecho está sirviendo y si se está ahora mejor que hace un año. "La sensación de asfixia de hace un año y unos meses, en la que unos y otros hablaban sólo de la fecha del rescate hoy no es tal y es una buena noticia", ha afirmado. El presidente también ha opinado que todo podría ir mejor con una mayor colaboración europea en el sentido de la integración bancaria y fiscal.



En cuanto a la próxima agenda reformista ha recordado que se centrará en la unidad de mercado, la ley de emprendedores, la de sostenibilidad del sistema de pensiones y de la administración local, de la que ha dicho que el próximo viernes se presentará al Consejo de Ministros. Asimismo esta apuesta reformista se completará con la del sector energético y de desindexación de la economía. Es fácil proceder a enunciarlas, pero se llevarán a la práctica, ha resaltado el presidente del Gobierno.



Rajoy también ha insistido en la necesidad de que vuelva a fluir el crédito entre las familias y las empresas. No está siendo una operación fácil, ha reconocido, al tiempo que ha dicho que se ha conseguido "limpiar la herida, que está cicatrizando". Ahora la vuelta al crédito debe producirse y además con rapidez, ha demando el presidente.