Rajoy asegura que no habrá más subidas del IVA

ASEGURA QUE NO HABRÁ REFORMAS ESTRUCTURALES IMPORTANTES

El presidente del Gobierno ha asegurado que no habrá más subidas del IVA, ni tan siquiera en 2015, y ha afirmado que los ajustes que pudieran acometerse hasta el final de la legislatura no serían tan relevantes como los ya realizados. "Hoy no vamos a tocar nada, no creo que ni para el 2015 hagamos modificaciones del IVA".