El presupuesto del Ministerio de Sanidad sufrirá una reducción de un 35% en 2014

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2014 es de 1.907 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,6% respecto al año anterior, y representa la mayor caída de todos los departamentos, según el proyecto de presupuestos generales del estado.

No obstante, fuentes del Ministerio que dirige Ana Mato han precisado que este descenso no es real ya que las cuentas de 2013 incluían una partida extraordinaria de 1.034 millones de euros para pagar la deuda generada por el "impago" de las cuotas a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales en dependencia entre 2007 y 2011, que este año no se contempla. El Ministerio no utilizó esa partida de más mil millones, según las mismas fuentes, puesto que se destinó directamente al pago de esas deudas.

Según el proyecto de ley, el presupuesto del Ministerio para el próximo año es de 377 millones de euros si se excluyen las aportaciones a la Seguridad Social y obligaciones de ejercicios anteriores, lo que supone un 6,6 por ciento menos que en 2013.

Además, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge un recorte del 36,4% en la partida para Servicios Sociales y Promoción Social, que se quedará en 1.809 millones de euros el próximo año, con caídas que van desde el 1,54% registrado en prevención de violencia de género hasta el 47 por ciento que se contraerá el presupuesto para atención a la Dependencia.

En total, el Ejecutivo prevé gastar en 2014 un total de 179.875 millones de euros en Actuaciones de Promoción y Protección Social, aunque el grueso de esta partida corresponde a empleo y pensiones. Las áreas exclusivamente de servicios sociales y protección social se quedan en los citados 1.809,81 millones, un tercio menos que el año pasado, de los que el Ministerio de Sanidad aporta 450 millones, el 0,107 por ciento.



El presupuesto se articula en tres grandes áreas: Acción Social, donde se integra el sistema de Dependencia y la atención a colectivos que van desde personas con discapacidad, migrantes o infancia y familia; Promoción Social, que agrupa los programas de juventud, igualdad y lucha contra la violencia de género; y Gestión de los Servicios Sociales, que se centra en el IMSERSO.



El área de Acción Social contará con un presupuesto de 1.712 millones de euros de los que 1.176 irán destinados al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que sufre un recorte del 46.6%.

Así, la partida que sufre la mayor reducción, con un 99,48%, es la de transferencias corrientes a "familias e instituciones sin fines de lucro", reduciendo a casi la mitad la aportación económica del Estado al Sistema de Dependencia. Mientras, el llamado "nivel mínimo", monto básico que Sanidad transfiere a las comunidades autónomas para la gestión, se mantiene en el proyecto en algo más de 1.087 millones de euros.



El proyecto recoge además, la suspensión de determinados artículos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, como los que establecen que la asistencia a los dependientes se prestará en función del nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en los convenios que se firmen en el marco del Consejo Interterritorial de Dependencia.Las políticas de Igualdad, por su parte, han sido presupuestadas en 19,07 millones de euros, con un aumento del 0,64 por ciento respecto del ejercicio anterior. No obstante, se reduce un 21,5 por ciento el capítulo destinado a "transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro", con una reducción de 800.000 euros en "programas para aplicación de la igualdad de oportunidades" y de 106.000 euros en los estudios de posgrado y becas de formación del Instituto de la Mujer.



En cuanto a la prevención de la Violencia de Género, el proyecto recoge que se destinarán 21,85 millones de euros, 342.920 euros menos que en el ejercicio precedente. En total, se trata de una caída del 1,54 por ciento que se debe en gran medida a las transferencias de capital a entidades o administraciones públicas, que caen un 3,59%. El último bloque de la política social del Gobierno es el relativo a Gestión de Servicios Sociales, que se recorta un 8,57 por ciento, con un presupuesto de 28,7 millones de euros, 2,7 millones menos que en el año 2013 con los que deberá sostener sus actividades el IMSERSO.