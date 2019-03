La Politécnica de Madrid despide a 156 trabajadores a pesar de que una sentencia se lo impide

Javier es técnico de laboratorio en la Universidad Politécnica. Va todos los días a su escuela aunque su puesto de trabajo ya no existe. “Me pagan por venir y no hacer nada aunque quiera”, afirma. Esto es así porque la universidad le readmitió cumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo su despido. Y como el suyo, el de otras 156 personas que echaron en 2013.

“Según la universidad no existe el numerito de plaza que ocupaban porque lo amortizó. Pero nosotros entendemos que si se declara nulo, esa misma nulidad lo que te está diciendo es que crees ese número de plaza”, señala Jorge Marín, miembro de CCOO de la Universidad Politécnica.

Aunque Ana contempla los destrozos de un jardín que antes cuidaba, para la Universidad su puesto de trabajo ya no es necesario. “Yo sé que hago falta y además me están pagando por ello. Todo esto que era para ahorrar dinero, está costando una millonada a la universidad y a todos”, cuenta.

La Politécnica asegura que ha recortado de donde ha podido. Su gerente, Carmen García de Elías, afirma que “son servicios que tienen la importancia que tienen, pero no son esenciales y además estas personas son personal interino”.

Ahora los trabajadores tienen de plazo hasta el 15 de octubre para acogerse a un despido improcedente. “Si me quieres echar hazlo dentro de dos semanas, pero me echas tú, no me voy yo”, dice Jorge. Hasta ese momento seguirán luchando por un puesto que, dicen, les pertenece legalmente.