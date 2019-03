La planta de Fagor en Basauri no podrá sobrevivir pese al aval de tres millones

NO HUBO FORMA DE PACTAR NINGÚN TIPO DE CONTINUIDAD

La planta de Fagor en Basauri, Edesa, no podrá salvarse. El aval de tres millones que consiguieron no es suficiente y los gestores aseguran que sin Fagor, Edesa no podrá sobrevivir. Los trabajadores, desolados, no podían articular palabra alguna tras la mala noticia.