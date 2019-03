Las personas con enfermedades mentales, los más desprotegidos a causa de los recortes

Menos de un 5% de las personas con algún tipo de trastorno consigue una auténtica inserción laboral y 9% de la población española padece alguna enfermedad mental y una mayoría no cuenta con el tratamiento adecuado. Esta es la situación que les está tocando vivir a personas con enfermedades mentales desde que los recortes empezaron a afectar a centros de Salud Mental como el Peña Gorbea, en el distrito madrileño de Vallecas.

En este centro de salud mental, han perdido a 2 psiquiatras en los últimos meses, lo que ha supuesto que unos 650 pacientes no están atendidos adecuadamente. A muchas personas no se les está pasando consulta, lo que provoca que los pacientes no sepan muy bien que medicación tomar y con qué frecuencia.

Ante esta situación, asociaciones como ALUSAMEN está ofreciendo actividades a estas personas con problemas mentales para que puedan llevar una vida normal y controlar mejor su dolencia. La asociación vive gracias a las subvenciones públicas, unas ayudas que deberían mantenerse con garantías en este tiempo difícil.

Carolina Ávila, psicóloga de la asociación ALUSAMEN, "reconoce que hacen no sólo hacen una labor de atención de personas con enfermedad mental, sino que también luchan contra el estigma que esto supone". Una de las actividades con más éxito es la que realizan en la emisora de Radio Vallekas, donde muchos de estos enfermos mentales realizan un programa de radio. Esto supone "una especie de psicoterapia, donde tenemos libertad de expresión, por lo que la gente se encuentra mucho mejor", según Miguel Hernández, asistente a este taller en la radio del distrito de Vallecas.