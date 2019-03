Pablo Casado, sobre la rebaja del IRPF: "Ya estaba prevista"

"NO NOS GUSTA SUBIR LOS IMPUESTOS"

El PP asegura que el adelanto de la bajada del IRPF no es una medida electoralista, que ya estaba previsto y que ahora la economía lo permite. El vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, insiste en que ya lo habían anunciado. "Lo bueno de nosotros es que somos previsibles, dijimos que no nos gustaba subir los impuestos, que no está en el programa ni en nuestros idearios, y en cuánto la recaudación lo ha permitido los hemos bajado", ha afirmado.