Numerosas sentencias contra Caja Madrid cuestionan la defensa de Blesa ante el juez

Para Miguel Blesa, los jubilados y minoristas que adquirieron preferentes no eran "ignorantes financieros". Sin embargo, numerosas sentencias contra Caja Madrid cuestionan su defensa.

Según muchos jueces, nunca se informó del alto riesgo de invertir en preferentes. Es el caso de Juan Ignacio. Ahora su cliente recuperará 140.000 euros. "Lo que reconoce es que no informó de que las participaciones eran un producto de riesgo y llega a decir que si se informa de eso los clientes se les van", explica Juan Ignacio Navas, socio director de Navas&Cusí.

Hoy en el Congreso las palabras de Blesa despertaban indignación. "Fueron unas declaraciones impertinentes y creo que en este sentido al señor Blesa se le tenía que caer la cara de vergüenza", afirma Josep Sanchez Llibre, portavoz de CiU en el Congreso.

La inmensa mayoría no respondía al perfil de inversor. Jubilados a los que no les interesaba el riesgo. Y que no recibieron la información necesaria. "Somos personas que la mayoría no hemos hecho ni siquiera dos años de escuela, cuanto más para tener nociones financieras", reflexiona Carmen Alexandre, afectada por las preferentes.

El carácter perpetuo es otro punto importante. Muchos afectados como Olga firmaron, creyendo que podrían retirar su dinero cuando quisiesen. "Yo no había visto que ponía preferentes, ni que ponía perpetuas. Ese es el problemón, que perpetuas son para toda la vida", asevera Olga Cuesta, afectada por preferentes de Caja Madrid.

La mala situación financiera impulsó a Caja Madrid a planificar las preferentes. Eso sí, según algunas sentencias, ocultando el estado real de las cuentas a los clientes, a los que ahora Blesa acusa de saber dónde metían su dinero.