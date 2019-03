Montoro: "Tenemos que hacer la evaluación económica y ver la amplitud de la sentencia"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado hoy que el Gobierno acata la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra el céntimo sanitario y ha considerado que esta decisión no supone una desautorización del Ejecutivo, sino de la Comisión Europea al haberse consultado con ella ese impuesto.

"El Tribunal de la UE no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europa, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario", ha dicho en una breve comparecencia ante los periodistas en el Congreso. Un sistema que ha dicho que "hoy ya no existe y ya no se está aplicando" porque se modificó.

Respecto a las consecuencias de la decisión en término de devolución de lo que se ha cobrado, ha dicho que habrá que evaluarlas, y ha explicado que se trata de algo parecido a lo vivido con la devolución de ayudas europeas en el sector naval.

"La evaluación económica no es posible facilitarla, acabamos de conocer la sentencia, tendremos que ver la amplitud a la que se refiere, y no cabe otra cosa que acatarla porque somos Europa y respondemos a las instituciones europeas", ha subrayado.

No ha sido la única reacción por parte de los populares. El presidente de Murcia, Ramón Vacárcel, considera que "puede hacer un roto en las economías de determinadas comunidades autónomas".

Desde Cataluaña aprovechan la sentencia europea para criticar al Gobierno de Rajoy: "No estamos dinero de sacarle dinero a la sanidad para corregir errores de otros", afirma mas Colell, consejero de Economía de la Generalitat.