Montoro dice que la reforma traerá un IRPF "nuevo y equitativo"

En una entrevista en RNE, Montoro ha dicho que si se hace una reforma "no es para volver a 2011" si no para hacer "un impuesto nuevo y equitativo, en el que se contribuya según la renta y según la capacidad económica, y se adecúe con los sistemas fiscales más avanzados de los países del entorno".

El ministro ha vuelto a decir que no va a subir el IVA. "La intención del Gobierno no es subir el IVA", ha dicho Montoro. A la pregunta de si algunos productos podrían cambiar de tramo, el ministro ha precisado que las grandes categorías que están sometidas a tipo reducido como el turismo "no va a subir, seguro" ya que ello perjudicaría a una de las grandes actividades económicas de España.