Montoro culpa del déficit a las CCAA e incluso al gasto en medicamentos para los enfermos de Hepatitis

DESVIACIÓN DE 10.000 MILLONES SOBRE LO COMPROMETIDO

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha cumplido el objetivo de déficit. España se ha pasado en 10.000 millones de euros. No han sido una décimas como decía el Ejecutivo, ha sido casi un punto, en lugar del 4,2%, ha sido el 5,16%. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, no ha hecho autocrítica. Ha culpado de todo a las Comunidades Autónomas, e incluso al gasto en medicamentos para los enfermos de Hepatitis.