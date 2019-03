Los mercados más vigilados por sus irregularidades en materia de competencia

LAS ELÉCTRICAS, EN EL PUNTO DE MIRA

Las eléctricas siempre han negado que no compitan entre sí. Pero hace dos años, Competencia las multó con 61 millones precisamente por no hacerlo. No es el único mercado que no funciona correctamente. Las petroleras tienen abierto un expediente por un pacto de precios. Y las telefónicas, donde los precios sí han caído, también han recibo una multa de 120 millones de euros por acordar los precios de los mensajes de texto.